أول صورة لقاتل طالبة الأزهر

31 يوليه 2018 - 01:37 م

حصلت "المصريون"، على الصورة الأولى للسائق قاتل طالبة الأزهر فى شقتها بمدينة نصر.

وردت معلومات لقسم شرطة أول مدينة نصر، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة أسماء رفاعي 21 سنة، طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر وتعمل ممرضة بمركز طبي كائن بدائرة القسم مقيمة بذات العنوان وأصل بلدتها دكرنس بمحافظة الدقهلية، مسجاة على ظهرها بأرضية صالة الشقة وترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن (كدمات بالوجه وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب") وتبين كسر باب الشقة وبعثرة محتوياتها وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

وإجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "فرحان ع.ن" سائق مقيم بعزبة الهجانة بدائرة القسم وأصل بلدته سمالوط المنيا "دون سوابق".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تك ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.