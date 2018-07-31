يحترف" كمال الأجسام".. رغم قصر قامته

31 يوليه 2018 - 01:46 م

قرر عمرو إبراهيم طالب فى شهادة الثانوية العامة يبلغ من العمر 16 عاما، وهو من قصار القامة، أن يخوض فى لعبة كمال الأجسام لتحقيق حلمه وهو أن يكون لاعبًا محترفًا في هذه الرياضة.

لم تقل عزيمة إبراهيم، وهو يعتقد دائمًا أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحقق مهما كانت الصعوبات، ولذلك قرر أن يحارب السخرية بالعضلات، ودخل إبراهيم صالة ألعاب رياضية في مدينة كفر الدوار بشمال مصر وهو في الرابعة عشرة من العمر وفي النهاية نال إعجاب مدربيه وزملائه في الصالة الرياضية المحلية.

وعانى إبراهيم مع هذه الرياضة بكثير من الصعوبات ، فقد تعرض للاستبعاد والإهمال من جانب كثير من المدربين بسبب قصر قامته، يعتقد أنه يقف بقدمين ثابتتين على الطريق، ويريد مدربه مساعدته في الحصول على الشكل المثالي.

ويبلغ طول إبراهيم 112 سنتيمترًا ووزنه 40 كيلوجرامًا، وتتشابه تدريباته إلى حد كبير مع أي لاعب كمال أجسام من متوسطي القامة، لكن مع استخدام أوزان أخف ومساعدة أكبر.

وقرر إبراهيم المشاركة في مسابقة قادمة في الإسكندرية ضد فئات من أوزان أثقل، مع أشخاص لا يعانون من قصر القامة أو التقزم.

وإبراهيم يقضي حاليًا عطلته الصيفية في التدريبات الرياضية في صالة الألعاب ويساعد والده في متجره القريب، لكنه يتدرب يوميًا على مدار العام بعد ساعات الدراسة ويتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتينات.

واحتضن مصطفى عزب، مدرب إبراهيم الشخصي، لاعب كمال الأجسام الشاب بعد أن أوشك على التخلي عن حلمه. ويريد أن يصبح إبراهيم نموذجًا يحتذى لجميع الشباب الذين يعانون من نفس الحالة.