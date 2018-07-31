"كلوب" يعلق على رحيل "صلاح" عن "الريدز"

31 يوليه 2018 - 01:50 م

كشف الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر عن إمكانية رحيل اللاعب المصري عن "الريدز" لافتًا إلى أنه يمكنه اللعب في أي ناد.

وأضاف "كلوب" في تصريحات صحفية: "عندما أتحدث عن المزاج الجيد في النادي، هذا لا يخص المشجعين في المدرجات وحدهم".

وتابع: "نحن ليفربول كفريق، واللاعبين يريدون أن يكونوا جزءاً من النادي، هذا رائع حقًا وإنجاز كبير للنادي بسبب هؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "بوبي فيرمينو، محمد صلاح وساديو ماني، والكثير من اللاعبين الآخرين أيضاً، يمكن أن يلعبوا في أي فريق كبير في العالم".

وواصل تصريحاته: "لكني لا أرى ذلك، هؤلاء اللاعبون لن يستخدمونا من أجل الانتقال إلى فريق آخر".

وأنهى تصريحاته: "إنه أمر رائع ولكن الآن علينا التركيز من أجل هدفنا، عليهم بتوقيع عقودهم وليس الذهاب بعيداً عن الفريق".

وكانت هناك تقارير إخبارية قد قاربت بين عملاقي الليجا الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة والثنائي "محمد صلاح" و"ساديو ماني" في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.