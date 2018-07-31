» وزير إسرائيلى: نحن لسنا معنيين بوجود أزمة إنسانية في غزة

31 يوليه 2018 - 02:00 م

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل تسير نحو ترتيب طويل الأمد في غزة بمشاركة أممية ومصرية ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتم بالتعاون بين مصر والأمم المتحدة وإسرائيل.

وأضاف يوفال وهو عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية “الكابينت”، فى تصريحات صحفية لجريدة "يديعوت أحرونوت" أنه بشكل شخصى يؤيد هكذا ترتيب دون الكشف عن التفاصيل .

ولفت شتاينتس إلى أن الأمر مطروح على طاولة الحكومة الإسرائيلية منذ عدة أشهر، وقال: "نحن مع هدوء مطلق ومستعدين للنظر في إجراءات اقتصادية وإنسانية ينبغي تنفيذها ، نحن لسنا معنيين بوجود أزمة إنسانية في غزة".

وتابع قائلا:“سيترك لنا المجال للتفرغ لقضايا مهمة مثل الموضوع الإيراني والموضوع السوري والتموضع الإيراني في سوريا”.