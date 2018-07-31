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زحام المواطنين أمام مكتب سجل مدنى كفرالزيات بسبب تعطل الأجهزة

قبلي وبحري

زاحم المواطنين امام مكتب سجل مدنى كفرالزيات بسبب تعطل الأجهزة
زاحم المواطنين امام مكتب سجل مدنى كفرالزيات بسبب تعطل الأجهزة

محمد عبدالناصر

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السجل المدنى

شهادات الميلاد

مركز كفرالزيات

زحام المواطنين

شهد السجل المدنى بمركز كفر الزيات، فى محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، زحامًا شديدًا وتكدسًا من قبل المواطنين الراغبين في استخراج شهادات الميلاد.

وعبر المواطنين عن غضبهم واستيائهم بسبب تعطل الأجهزة وسقوط شبكة الإنترنت، ووقوفهم أكثر من 3 ساعات أمام الشبابيك بدون جدوى، فى ظل ارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب تعامل الموظفين معهم بطريقة سيئة، ولم يخبروهم بتعطل الأجهزة، فى ظل أنهم عطلوا مصالحهم وأعمالهم وتوجهوا للمكتب منذ الصباح لإنهاء أوراق خاصة وفوجئوا بتعطل الأجهزة.






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من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)