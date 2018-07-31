خامنئي له " خط ساخن" مع المهدي المنتظر

31 يوليه 2018 - 02:31 م

زعم إمام جمعة طهران " كاظم صديقي" أن المرشد الإيراني علي خامنئي علي اتصال مباشر بالمهدي المنتظر ، وهذا الاتصال يتم أحيانا عبر الموبايل ، وذلك حسب الظروف.

وأضاف أن المهدي المنتظر لا يتصل بأحد سوي خامنئي ، لافتا إلي أنه لم يكن يعرف الإمام المهدي من قبل ، ولكن المهدي خاطبه بالعربية قائلا : " طوبي لخامنئي..أنت نائبي في هذا الزمان" ، بحسب ما نقلته مجلة باسدار إسلام.

وأشار صديقي إلي أننا قبل 30 عاما تعرفنا نحن رجال الدين والمراجع علي " خامنئي" الشاب ، وأجمعنا أنه الإمام المعصوم ، خاصة فيما يتعلق بأمور النساء.

وبحسب مزاعمه أيضا فإن خامنئي يقيم كل عام مراسم خاصة تسمي " الفاطمية" ، حيث يدعو المهدي المنتظر للمشاركة فيها ، مؤكدا أن المرشد له خط ساخن مع الإمام المهدي ، وأن المهدي هو من اشرف علي فتنة المعارضين قبل ثلاثة أعوام – في إشارة إلي عملية القمع ضد الشعب احتجاجا علي تزوير الانتخابات الرئاسية-.

ويمثل صديقي جماعة تسمي " الحجتية" والتي تعرف في إيران بطالبان الشيعة ، وهي أكثر تطرفا من " طالبان أفغانستان".