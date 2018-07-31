المؤبد والمشدد لـ70 متهمًا بأحداث «فض رابعة» في المنيا

31 يوليه 2018 - 03:29 م

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 39 متهمًا بالسجن المؤبد حضوريًا أدينوا بالتورط فى أحداث عنف بمراكز محافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال خالد الكومى، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة اليوم عاقبت 39 متهمًا بالسجن المؤبد 25 عامًا لكل منهم حضوريًا فيما عاقبت 3 متهمين حضوريًا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم كما عاقبت 17 متهمًا آخرين حضوريًا بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم فيما عاقبت 11 متهمًا حضوريًا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأشار "الكومى"، إلى أن المحكمة ذاتها برأت 21 متهمًا آخرين حضوريًا لعدم كفاية الأدلة فى أحداث اقتحام قسم شرطة مغاغة وتكوين خلية إرهابية واقتحام وحرق كمين نقطة دلجا واستراحة الكنيسة وحرق مبنى النيابة الإدارية ومجلس المدينة ومكتب البريد بمركز ديرمواس إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت المحكمة العسكرية بدأت مطلع العام الجارى فى محاكمة المتهمين المدانين اليوم عقب القبض عليهم فى فترات متفاوتة بعد إصدار أحكاما بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم إعادة إجراءات محاكمتهم بتهم من بينها تخريب منشآت عامة واقتحام أقسام الشرطة والدعوة للتظاهر وإثارة العنف والشغب ضد مؤسسات الدول.