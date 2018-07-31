وقفة احتجاجية لأعضاء تدريس المعهد العالي للهندسة بالمنيا

31 يوليه 2018 - 04:04 م

نظم العشرات من المعيدين والمدرسين المساعدين بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الكائن بالمنطقة الصناعية بالمنيا، وقفة احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من العلاوات الاجتماعية والإجازات السنوية ورعاية الطفل وغيرها من الحقوق الإدارية والمالية المستحقة فى القانون.

وقالت "منى"، إحدى المعيدات بالمعهد، إن عميد لمعهد يتعمد عدم تطبيق القوانين الخاصة بالعمل داخل المعاهد العليا خاصة فيما يتعلق بحقوق أعضاء هيئة التدريس خاصة بعد قرار الدولة أول يوليو العلاوة الاجتماعية بصرف كافة المستحقات الخاصة بنا.

وأكدت أن عميد المعهد طالبناه أكثر من مرة بتطبيق القانون فيما يخص الإجازات السنوية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بعد نهاية الامتحانات كل عام على الرغم من أنه يقوم بالموافقة على منح المبعوثين للخارج كافة الامتيازات المالية والإدارية وتسهيل كافة الإجراءات لهم مع العلم أننا نقوم بالعمل داخل المعهد طوال العام دون منحنا إجازة سنوية أسوة بأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت الدكتورة "رشا ع ا"، مدرس مساعد بالمعهد، إلى أن عميد المعهد يرفض تطبيق إجازة رعاية الطفل التى أقرها القانون بل يجبرنا على الحصول على إجازة بدون أجر ودفع غرامات علينا من هذه الإجازة بالخصم من رواتبنا.

وقالت إن عميد المعهد لا يطبق القانون علينا بل يقوم بأخذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس إدارة المعهد بشكل انفرادى بالقوة الجبرية دون الرجوع إلى القانون الخاص بالمعاهد العليا التابع للمجلس الأعلى للجامعات.

وألمحت إحدى المعيدات تدعى "مروة ا ب ا"، إلى أن عدد المعيدين والمدرسين المساعين يبلغ أكثر من 25 معيدًا ومدرسًا مساعدًا خارج إطار القانون داخل المعهد خاصة أننا محرومون من الحقوق المالية والإدارية والمستحقات المتأخرة وعدم منحنا الإجازات السنوية المطبقة بالقانون.

وطلب عدد من المحتجين اليوم داخل المعهد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بسرعة لتدخل الصرف كافة المستحقات المالية وصرف العلاوة الدورية والسنوية لأعضاء هيئة التدريس إلى جانب تطبيق القوانين الخاصة بالإجازات السنوية وإجازة الامتحانات وغيرها من الحقوق الواردة فى القانون والدستور.





كما يطالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل مشاكل العاملين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا.



