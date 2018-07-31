» بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات المرور الجديدة

عبدالراضي الزناتي
اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات العامة للضباط لعام 2018، وشملت تعيين اللواء عصام شادي، مساعدا للوزير للمرور.
وجاءت أسماء مديري المرور على مستوى الجمهورية وهم:
اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور القاهرة - اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة - اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية - العميد محمد القاضي مدير مرور الإسكندرية - العميد عادل مرسي مدير مرور البحيرة - العميد رضا فوزي مدير مرور الشرقية - العميد ماجد ناشد مدير مرور الغربية - العميد أحمد السنطاوي مدير مرور مطروح - العميد محمد لبنة مدير مرور المنوفية - العقيد سامح رشاد مدير مرور كفر الشيخ - العميد حمدي عبد النبي مدير مرور الإسماعيلية - العميد محمد رشاد مدير مرور السويس - العميد حسن لطفي مدير مرور شمال سيناء - العميد مصطفى عابدين مدير مرور جنوب سيناء - العقيد أسامة غريب مدير مرور الفيوم - العميد حسام الشايب مدير مرور بني سويف - العقيد عادل جلال مدير مرور المنيا - العميد أشرف مرسي مدير مرور أسيوط - العقيد مصطفى إبراهيم مدير مرور سوهاج العميد عمرو شاهين مدير مرور قنا - العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر - العميد إيهاب مرزوق مدير مرور أسوان - العميد أشرف الجرف مدير مرور البحر الأحمر - العقيد طارق الهم مدير مرور الوادي الجديد - العقيد ممدوح الحصي مدير مرور الدقهلية - العقيد محمد بصلة مدير مرور بورسعيد العقيد حازم راتب مدير مرور دمياط
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