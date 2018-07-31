بالفيديو.. «صلاح» يحقق حلم طفل سوري

31 يوليه 2018 - 04:19 م

حرص النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على تحقيق حلم الطفل السوري عمار حلبي، بمقابلته اليوم، الثلاثاء، والتقاط الصور التذكارية معه.

يعاني عمار حلبي من ضمور العضلات، كان يحلم بمقابلة محمد صلاح خلال تواجده مع ليفربول في المعسكر التدريبي في الولايات المتحدة حيث يقيم الطفل ذو الـ16 عاما مع أسرته السورية، التي فرت إلى أمريكا كلاجئين منذ عامين.

حصل عمار حلبي على فرصة لقاء الفرعون المصري برفقة عائلته السورية، وقام بالتقاط الصور التذكارية معه، وسلمه صلاح قميصًا موقعا، وذلك بمساعدة مؤسسة خيرية تُدعى Make-A-Wish .

وقال عمار عقب لقاء محمد صلاح: «الجميع يحب صلاح وأريد أن أكون مثله، إنه شخص عظيم، شعور رائع حقًا».

