» ميانمار تشكل لجنة للتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا

31 يوليه 2018 - 04:34 م

أعلنت سلطات ميانمار، أمس الاثنين، تعيين لجنة للتحقيق في مزاعم عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين التي يمزقها الصراع بين أقلية الروهينجا المسلمة والأكثرية البوذية.

وتواجه البلاد نداءات دولية متصاعدة ومتزايدة للرد على اتهامات بارتكاب عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا.

وقال مكتب رئيس ميانمار في بيان، إن لجنة التحقيق ستتألف من عضوين من ميانمار وآخرين دوليين، هما الدبلوماسي الفلبيني روسيرو مانالو، وسفير اليابان السابق لدى الأمم المتحدة، كينزو أوشيما. وسيرأس اللجنة مانالو (82 عاما) وهو مساعد سابق لوزير الخارجية الميانماري.

وقال مكتب الرئيس وين منت "اللجنة المستقلة ستحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا ذات الصلة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شنها جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان"، حسب قوله.

ووصف البيان يوم الاثنين اللجنة بأنها "جزء من مبادرة قومية لبحث المصالحة والسلام والاستقرار والتنمية في راخين".

واللجنة واحدة من عدة لجان شُكلت في الأشهر القليلة الماضية لبحث الوضع في ولاية راخين الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال صارخ على التطهير العرقي".

وتعتبر السلطات الرسمية في ميانمار والسكان البوذيون أقلية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش. والصراع بين هذه الأقلية وبين السكان الأصليين "أراكنز" محتدم تاريخيا، ولكن هذا الصراع تصاعد كثيرا وتحول إلى اشتباكات مسلحة وأزمة إنسانية فقط بعد نقل السلطة في ميانمار من الحكومة العسكرية إلى المدنيين في 2011-2012.



