  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر05:49 م
بحث متقدم
الضحية

"شهيدة جامعة الأزهر".. هذه أمنيتها الأخيرة

الشعرواي والاخوان

أسباب صدام «الشعراوي» و«الغزالي» و«الباقوري» بالإخوان

صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب

متحدث«البرلمان»: نتحفظ على ديكتاتورية المعارضة

قيادات حماس

سر زيارة «حماس» المفاجئة للقاهرة

الرئيس السيسي ورئيس النواب

مفاجآت مثيرة في معاشات كبار المسئولين بالدولة

بطاقات تموينية

كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

مجلس وزراء السعودية

للمرة الأولى.. مجلس الوزراء السعودي ينعقد في «نيوم»

العاصمة الإدارية

مصر تعرض على 91 دولة نقل سفاراتها للعاصمة الإدارية

صلاح وطفل سوري

بالفيديو.. «صلاح» يحقق حلم طفل سوري

منتخب اسبانيا

مفاجأة.. الرئيس الأمريكي وراء إقالة مدرب إسبانيا

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

مقالات

جمال سلطان

أخبار متعلقة
#

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

#

تعليقات القراء على مقالات الإخوان

#

ما الذي جرى في مصر خلال خمس سنوات ؟!

#

هل كان بالإمكان تفادي بحور الدم بعد 30 يونيه ؟ (2/2)

التقرير الذي نشرته النيويورك تايمز الأسبوع الماضي لمدير مكتبها السابق في القاهرة "ديفيد كيركباتريك" هو تقرير من النوع الثقيل مهنيا ، فهو متخم بالمعلومات والمقابلات ، وهو نموذج للعمل الصحفي "المتعوب عليه" ، وهو ما نفقتده كثيرا في صحافتنا العربية إلا ما ندر ، والحقيقة أن التقرير مشحون بالمعلومات والأحداث الصغيرة التي جرت في الغرف المغلقة في أكثر من عاصمة ، وإن كانت بعض أجزائه في خطوطها العامة لم تغير كثيرا مما انتشر وعرف بعد ذلك ، مثل أن الإمارات دعمت التحركات التي انتشرت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ، فهذا شرح في المشروح ، وحتى الإمارات نفسها لم تعد تنكر ذلك الآن .
غير أن التقرير كشف بعض الأمور المهمة ، والمفيدة لنا كدروس في الوعي بحسابات السياسة المحلية والإقليمية وطبيعة ارتباطها بمراكز القرار الدولي المهمة ، مثل واشنطن ، فالتقرير كشف عن أن الرئيس الأمريكي "أوباما" ظل حتى اللحظة الأخيرة يتمسك بالأمل في أن يقدم الدكتور محمد مرسي على إجراء سياسي شجاع يخلط الأوراق وينقذ الوضع من الانهيار ، وفي آخر اتصال له ـ كما روى باتريك ـ ألح عليه أن يقتدي بالزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا ، الذي تصالح مع أعدائه ، وحتى حارس الزنزانة التي كان يقبع فيها مانديلا في سنوات القمع ، عينه مسئولا أمنيا بعد توليه السلطة ، وقال أوباما لمرسي أن هذه لحظة تاريخية وتحتاج إلى شجاعة القرار وشجاعة التنازلات الضرورية ، المكالمة ربما توضح أن "أوباما" كان لديه أمل في نجاح التجربة الديمقراطية في مصر ، وأنه رغم الأداء السيء من الإخوان وكوادرهم إلا أنه ظل متمسكا بالأمل في أن ينجحوا في احتواء خصومهم ويطرحوا مبادرات شجاعة بتنازلات ضرورية لإنقاذ سفينة الحكم ، وبطبيعة الحال لم يستجب الدكتور مرسي لشيء من ذلك ، بل إنه في خطابه الأخير قبل عزله بيوم واحد لم يفكر حتى في تغيير رئيس وزرائه هشام قنديل أو أي شيء عملي يهدئ من عصبية الحشد ضده ، واستغرق خطابه كاملا في حديث عاطفي عن الشرعية وحماية الشرعية .
التقرير كشف عن أن كثيرين في إدارة أوباما لم يكونوا على اتفاق مع الرئيس الأمريكي في الموقف من تجربة الإخوان في مصر ، وأن بعضهم كان متأثرا بالمخاوف التي طرحتها عواصم إقليمية من تجربة الإخوان وخطورتها ، كما أن تقييم الخارجية الأمريكية لتجربة الإخوان في الحكم كانت شديدة السلبية ، وروى "باتريك" أن وزير الخارجية جون كيري عندما زار القاهرة والتقى مرسي خرج بانطباع سيء للغاية عنه ووصفه بأوصاف لا تليق ، وقال أن هؤلاء لا يمكن أن ينجحوا ، هؤلاء "مجانين" ، حسب قوله الذي نقله التقرير .
أكثر ما يوجع قلبك في روايات "باتريك" عن تناقضات الموقف داخل الإدارة الأمريكية ، بين البيت الأبيض والخارجية والدفاع ، هو تصور أن مصير البلاد والعباد في الشرق أحيانا يكون متوقفا على وحدة القرار السياسي في واشنطن ، أكثر من أن يرتبط بشيء آخر ، وأن الانقسام الشديد في الرأي داخل الإدارة الأمريكية تجاه الموقف مما يجري في مصر هو الذي أضعف أي دور أمريكي في مجريات الأمور ، ويروي "باتريك" أن الإدارة الأمريكية كانت لديها معلومات ـ قبل شهور ـ عن تحرك يجري الإعداد له في القاهرة سينهي كل شيء ، وأن السفيرة الأمريكية بالقاهرة وقتها "آن باترسون" أبرقت رسالة مشفرة إلى واشنطن تقول فيها : إن لم يكن خلال أيام فسيكون خلال أشهر قليلة ، سيحسم الجيش كل شيء في مصر .
التقرير أشار إلى فزع عواصم خليجية من تجربة الإخوان ، بعد أن ظهرت تصريحات ومواقف سياسية وبرلمانية وديبلوماسية فهمت على أنها تحرش بعواصم خليجية ، ومن ذلك لغة التهديد المبطن التي وجهها قيادات الإخوان في البرلمان والخارجية والقصر الرئاسي نفسه تجاه الإمارات ، على خلفية اعتقال أبو ظبي عددا من كوادر الإخوان هناك ، وطلب قيادات الإخوان إطلاق سراحهم فورا ، وهو ما أرعب دوائر القرار في أبو ظبي من صورة المستقبل في ظل حكومة مثل هذه في أهم عاصمة عربية .
تقرير مدير مكتب النيويورك تايمز السابق في القاهرة مهم جدا ، ومن الضروري أن يقرأه بهدوء وتمعن كل المهتمين بالتجربة التي حدثت في مصر ، ففيه من الدروس ما يحتاجه كثيرون في مصر الآن ، وخاصة المعارضة بشقيها المدنية والإسلامية ، ولعل الدرس الأهم فيه أن السياسة والحكم والنجاح في إدارة الدولة ، أعقد كثيرا من مجرد أن تحصل على عدد أصوات أكثر في صندوق الانتخابات .

[email protected]
https://www.facebook.com/gamalsoultan1/
twitter: @GamalSultan1

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب
» حذف 6 ملايين شخص من منظومة الدعم خلال شهرين
» بالفيديو.. وعد «فرجاني ساسي» لجماهير الزمالك
» بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات المرور الجديدة
» ميانمار تشكل لجنة للتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا
» «آل الشيخ» يحذر من «مصيبة» قبل انطلاق الدوري
» داعية سلفى: المايوه الإسلامى غير شرعى
» عبد العزيز: مصر والسعودية تشكلان قاطرتي البحث العلمي العربي
» السجن 3 سنوات لجلال البحيرى بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية
» مسلحون يقتلون فنانًا شهيرًا أعلى الدائري
» مفاجأة.. الرئيس الأمريكي وراء إقالة مدرب إسبانيا

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)