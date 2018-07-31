  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
الضحية

"شهيدة جامعة الأزهر".. هذه أمنيتها الأخيرة

الشعرواي والاخوان

أسباب صدام «الشعراوي» و«الغزالي» و«الباقوري» بالإخوان

صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب

متحدث«البرلمان»: نتحفظ على ديكتاتورية المعارضة

قيادات حماس

سر زيارة «حماس» المفاجئة للقاهرة

الرئيس السيسي ورئيس النواب

مفاجآت مثيرة في معاشات كبار المسئولين بالدولة

بطاقات تموينية

كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

مجلس وزراء السعودية

للمرة الأولى.. مجلس الوزراء السعودي ينعقد في «نيوم»

العاصمة الإدارية

مصر تعرض على 91 دولة نقل سفاراتها للعاصمة الإدارية

صلاح وطفل سوري

بالفيديو.. «صلاح» يحقق حلم طفل سوري

منتخب اسبانيا

مفاجأة.. الرئيس الأمريكي وراء إقالة مدرب إسبانيا

عقب اجتماعه مع وكيل وزارة الشباب والرياضة

عبد العزيز: مصر والسعودية تشكلان قاطرتي البحث العلمي العربي

عرب وعالم

عبد العزيز متوسطا وكيل وزارة الشباب ومدير الادارة
عبد العزيز متوسطا وكيل وزارة الشباب ومدير الادارة

أخبار متعلقة
#

"زيزو" يروي موقفًا لا ينسى لـ"الكابيتانو"

#

وزير الرياضة يكشف موعد حل أزمة "صلاح"

#

وزير الرياضة: سننفذ كل طلبات محمد صلاح‎

#

وزير الرياضة لـ"صلاح": "بالأحضان"

أكد مدير عام مركز لندن للبحوث والاستشارات محمد عبد العزيز أن البحث العلمي في العالم العربي يحتاج إلى رعاية الدول الكبيرة في المنطقة مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ليمثلا قاطرة النهوض به على كافة المستويات ، مشيرا في تصريح صحافي عقب  استقبال وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية د. أمل جمال إسماعيل إلى أن مصر لديها العقول المفكرة القادرة على النمو بالبحث العلمي والوصول الى مصاف الدول المتقدمة حال السير على خطط علمية ممنهجة والاهتمام بالقواعد العريضة من المتعلمين في المراحل الأولية ودخول القطاع الخاص على خط التنمية البحثية .

وأشاد عبد العزيز بحسن استقبال وزارة الشباب له لمناقشة أفكار تعاون علمي بحثي بين مركز البحوث والاستشارات لندن ووزارة الشباب .

شارك في اللقاء مدير عام المبادرات التطوعية في وزارة الشباب جيهان محمد التي وعدت بدراسة أفق التعاون مع مركز لندن للاستفادة من خبراته البحثية .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب
» حذف 6 ملايين شخص من منظومة الدعم خلال شهرين
» بالفيديو.. وعد «فرجاني ساسي» لجماهير الزمالك
» بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات المرور الجديدة
» ميانمار تشكل لجنة للتحقيق في الانتهاكات ضد الروهينجا
» «آل الشيخ» يحذر من «مصيبة» قبل انطلاق الدوري
» داعية سلفى: المايوه الإسلامى غير شرعى
» عبد العزيز: مصر والسعودية تشكلان قاطرتي البحث العلمي العربي
» السجن 3 سنوات لجلال البحيرى بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية
» مسلحون يقتلون فنانًا شهيرًا أعلى الدائري
» مفاجأة.. الرئيس الأمريكي وراء إقالة مدرب إسبانيا

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)