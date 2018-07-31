كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

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وكالات - خالد الشرقاوي

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وزارة التموين

البطاقات التموينية

إضافة المواليد

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الأثنين، قرارا وزاريا رقم 19 بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية اعتبارا من بعد غد الأربعاء، أول شهر أغسطس.

وتضمن القرار، أن يتم البدء فى ملء استمارات إضافة المواليد اعتبارا من أول شهر أغسطس وحتى 31/10/2018 ولا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد.

كما شمل القرار أن المواليد الجدد الذين يتم إضافتهم على البطاقات، هم مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015 .

وخلال مؤتمر الصحفي أوضح وزير التموين أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد من أصحاب البطاقات التموينية، هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

كما تضمن القرار إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.




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