» «البورصة» تخسر 37 مليار جنيه في ختام تعاملات يوليو

31 يوليه 2018 - 05:48 م

تراجعت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات شهر يوليو، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30 " بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 15580.19 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 37.2 مليار جنيه خلال 21 جلسة ليسجل في آخر جلسات الشهر 873.6 مليار جنيه.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة شهرية 7.4% ليغلق عند مستوى 744.53 نقطة، وكذلك تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100 " بنسبة 6.4% ليغلق عند مستوى 1930.12 نقطة.

أما مؤشر "EGX50 " فقد تراجع هو الآخر بنسبة 5.5% ليغلق عند مستوى 2584.03 نقطة، وأخيرًا فقد تراجع مؤشر "EGX20 " بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 15470.97 نقطة.

وكان التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية، قد كشف عن تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث خسرت البورصة، خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 63.3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 910.8 مليار جنيه مقابل 974.1 مليار جنيه خلال الربع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 6.5%.



