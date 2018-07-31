» اتحاد الكرة: مدرب المنتخب لن يخرج عن هذا الثنائي

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المصريون

منتخب مصر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، تأجيل اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر والذي رحل عقب الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم 2018.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا بمقر الجبلاية لبحث ملف المدير الفني للاختيار بين المكسيكي خافيير أجيري والإسباني كيكي فلوريس، وانتهى إلى تأجيل البت في الملف لحين حسم الاختيار.

وتميل الكفة داخل الجبلاية للتعاقد مع أجيري الذي وافق على الشروط المالية لتدريب منتخب مصر، فيما يرغب جانب آخر في التعاقد مع الإسباني فلوريس بسبب الشبهات التي تحوم حول المدرب المكسيكي المتورط في قضية تلاعب بنتائج المباريات في الدوري الإسباني.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة النيجر يوم 9 سبتمبر المُقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، عقب خسارة المباراة الأولى أمام تونس بهدف نظيف.


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