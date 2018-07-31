» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة بتروجت

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المصريون

الزمالك

الدورى العام

بتروجت

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: محمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأيمن حفني وعبد الله جمعة وكهربا

خط الهجوم : كاسونجو


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