  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر07:52 م
بحث متقدم
المهندس محمدي البدري

بدون المهندس الزراعي لن يجد الناس «عيش» يأكلونه

الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

أرشيفية

«الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب

قتل أطفال سوريا (أرشيفية)

مقتل 281 مدنيًا في حملة للنظام السوري وروسيا

نقابة الأطباء

«الأطباء»: انتزاع قرنية متوفى قصر العيني مخالف للقانون

الضحية

"شهيدة جامعة الأزهر".. هذه أمنيتها الأخيرة

الشعرواي والاخوان

أسباب صدام «الشعراوي» و«الغزالي» و«الباقوري» بالإخوان

الرئيس السيسي ورئيس النواب

مفاجآت مثيرة في معاشات كبار المسئولين بالدولة

بطاقات تموينية

كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية

صلاح

حارس ليفربول يتحدث عن دور «صلاح»

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

مال وأعمال

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

#

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

#

سعر الدولار في التعاملات المسائية بالبنوك والسوق السوداء

#

بالأسماء.. بنوك ترفع سعر الدولار في التعاملات المسائية

يقدم موقع «المصريون» لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، 31 يوليو، في البنوك والسوق الموازي.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 17.82 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

وفى بنكي القاهرة والإسكندرية سجل سعر الدولار 17.84جنيه للشراء و17.94 للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنكي الأهلي ومصر 17.78جنيه للشراء و17.88 للبيع.

وفى البنك التجاري الدولي سجل 17.85جنيه للشراء و17.95 للبيع،

أما عن السوق الموازى (السوداء) فشهد سعر الدولار استقرارًا عند 17.95 جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حارس ليفربول يتحدث عن دور «صلاح»
» «واعي» تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر الإباحية
» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب
» ننشر حيثيات إعادة النظر فى إدراج 161 متهمًا بقوائم الإرهاب
» سعر الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهر ونصف
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة بتروجت
» «البورصة» تخسر 37 مليار جنيه في ختام تعاملات يوليو
» اتحاد الكرة: مدرب المنتخب لن يخرج عن هذا الثنائي
» للمرة الأولى.. مجلس الوزراء السعودي ينعقد في «نيوم»
» «الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عشاء

    08:26 م

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)