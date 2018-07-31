» حارس ليفربول يتحدث عن دور «صلاح»

31 يوليه 2018 - 07:32 م

تحدث البرازيلي أليسون بيكر، حارس المرمى الجديد لفريق ليفربول، عن أول مران له مع الريدز اليوم، الثلاثاء، مؤكدًا أنه يشعر بالفعل أنه في منزله.

أليسون بيكر، يعد أغلى حارس في التاريخ بعد انضمامه من روما الإيطالي إلى ليفربول في موسم الانتقالات الصيفية في صفقة قدرت بمبلغ 65 مليون جنيه إسترليني.

وأكد بيكر، أن الثلاثي محمد صلاح وفيرمينيو وفابينيو سيسهلان مهمة اندماجه مع الفريق خاصة أنهم زاملوه من قبل،حيث لعب الحارس البرازيلي مع الفرعون المصري في روما، بالإضافة إلى الثنائي البرازيلي فيرمينيو وفابينيو في منتخب السامبا.

وأضاف بيكر، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، إنه يحاول قدر الإمكان الاندماج مع الفريق سريعًا من أجل التواجد في مواجهة وستهام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وأضاف الحارس البرازيلي: «أعرف فابينو وفيرمينو جيدًا بحكم الجنسية وكوننا من البرازيل، أظن أنهم سيسهلان مهمتي في التأقلم ويساعداني خارج الملعب».

وتابع: «كذلك سبق لي العمل مع محمد صلاح -في روما- أعتقد أيضًا أنه سيساعدني كثيرًا من أجل التأقلم وسيكون هامًا لي من أجل الاندماج مع الفريق».

وعن أول يوم له في ليفربول، قال: «لقد كان يومًا عظيمًا كنت أتطلع إليه.. لقد أمضيت بضعة أيام راحة مع عائلتي، لكنني لم أتمكن من الانتظار حتى يبدأ الموسم الجديد قريبًا».

وأضاف: «أنه اليوم الأول فقط وأشعر بأنني في المنزل بالفعل.. لقد قابلت بعض زملائي في الفريق وجلست الجلسة الصباحية الأولى لكن اليوم لم ينته بعد حيث سنواصل التدريب».

وأوضح:«لقد كانت الدورة التدريبية الأولى مفيدة بالنسبة لي لمعرفة أسلوب لعبنا في الدوري الإنجليزي..وأن الفريق يتأقلم معي بشكل جيد للغاية ويبدو أن الجميع يتمتعون باللياقة البدنية، إنهم جميعًا لاعبون رائعون على الإطلاق».

وتابع: «أنا سعيد جدًا بضمهم إلى جانبي وأن أكون جزءًا من هذا المشروع الذي يمتلكه ليفربول والعمل الرائع الذي قاموا به خلال السنوات الأخيرة.. آمل أن أتمكن من تقديم المساعدة وتحقيق شيء إضافي للفريق».