بالأسماء والصور.. الداخلية تعلن تصفية 5 عناصر من «حسم»

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أحد الصور التي نشرتها الداخلية
أحد الصور التي نشرتها الداخلية

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أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية 5 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى حركة حسم في منطقة العبور .

وأكدت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أنه استكمالاً لجهود الوزارة فى ملاحقة الهاربين من عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان وتتبع أنشطتهم الإجرامية، فقد أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لضبط الهاربين من عناصر حركة حسم الإرهابية عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد الإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الإستقرار داخل البلاد.

وأضافت الداخلية  في بيانها منذ قليل أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك والسابق رصد تورط بعضهم فى إرتكاب عدد من العمليات الإرهابية السابقة كما أمكن تحديد الأوكار التنظيمية التي يتخذونها مقراً لاختبائهم والإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

أكدت الوزارة أنه تم مداهمة تلك الأوكار (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) إحداها بمنطقة العبور، محافظة القليوبية حيث بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال الاقتراب من وكرهم وأسفر التعامل مع مصدر النيران عن مصرع "5 " عناصر تم تحديد "4" منهم وهم: - القيادى بحركة حسم / محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر " حركى / أمجد " أحد المتورطين فى تنفيذ واقعة إغتيال النقيب / إبراهيم العزازى بقطاع الأمن الوطنى ( المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة ) . - عضو الحركة / تامر أحمد شعبان أحمد " حركى / عثمان " المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 64 / 2017 ( جنايات عسكرية شمال القاهرة تحرك حركة حسم ) . - عضو الحركة / عبدالله يوسف محمد فرج ( المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 558 / 2018 حصر أمن الدولة العليا " محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية " ) - عضو الحركة / أسامة بحر أحمد عبدالواحد ( المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 975 / 2017 حصر أمن الدولة العليا ) .. وعثر بحوزتهم على عدد ( 2 بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، كمية من الطلقات والفوارغ مختلفة الأعيرة ) .

وبمداهمة الوكر التنظيمى الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، تم ضبط عدد 5 عناصر إرهابية وهم كلٍ من :- - الإخوانى الإرهابى / على عبدالقادر على عبدالقادر ( مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية )، - الإخوانى الإرهابى / إسلام رأفت عبدالمحسن مصطفى ( مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة ) . - الإخوانى الإرهابى / عبدالباسط شكرى عبدالوهاب عمار ( مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 760/ 2017 حصر أمن دولة العليا ) . - الإخوانى الإرهابى / نور الدين عبدالله على عبدالله . - الإخوانى الإرهابى / محمد زين الدين السيد محمد . وعثر بحوزتهم على عدد ( 1 بندقية آلية – 1 بندقية خرطوش – كمية متنوعة من الذخائر ) . كما تم إستهداف الوكر الكائن بمنطقة السلام بالقاهرة والذى تتخذه عناصر حركة حسم كمخزن للأسلحة والذخائر .. حيث عثر على عدد ( 6 بندقية آلية ، 3 بندقية خرطوش ، كمية كبيرة من الذخيرة الآلية ) مخبأة أسفل كمية من الرمال بالوكر المشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.





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أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان