إحالة المتهمين في واقعة أطفال المريوطية للجنايات

31 يوليه 2018 - 08:03 م

قررت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهمين في واقعة العثور على 3 جثث لأطفال حديثي الولادة متعفنة داخل أكياس بلاستيك أسفل كوبري الدائري بمنطقة المريوطية، لمحكمة الجنايات، لنظر محاكمتهم.

تسلمت النيابة، تحليل البصمة الوراثية الـ"DNA "، للأطفال الثلاثة الذين عثر على جثامينهم داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية، حيث كشفت أن الأطفال الثلاثة من أم واحدة وثلاثة رجال.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف غموض وضبط مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن الوطني، والأمن العام، وأمن الجيزة، عن التوصل لشاهد رؤية وهو بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور على جثث الأطفال، والذي أقر بأنه حوالي الساعة 11 مساءً وأثناء تواجده بمنطقة عمله، شاهد "توك توك" قادم من الاتجاه العكسي بطريق المريوطية يستقله سيدتان وطفلة، وقامتا بإلقاء سجادة وكيسين بلاستيكيين سوداوين، وانصرف سائق "التوك توك"، ثم استقلت السيدتان والطفلة توك توك آخر.



