» بعد كيكي.. جنون «تحدي زووم» يجتاح مواقع التواصل

31 يوليه 2018 - 08:09 م

بعد تحدي كيكي الذي انتشر بين الشباب في الفترة الأخيرة، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي العالمية تحدٍ جديد حيث يتداول الشباب فيديوهات جديدة تحت اسم "تحدي زووم".

وتحدي "زووم" هو عبارة عن إمساك الشخص بالهواء وكأنه يقود سيارة بعد أن يربط حزام الأمان ويؤدي رقصة على أنغام الموسيقى، ثم يضغط على دواسة البنزين لينطلق بسيارته الوهمية إلى الأمام أو الخلف، وفي هذه اللحظة يسحبه شخص آخر يكون خارج إطار التصوير ليظهر وكأنه يتحرك بالفعل بسيارته الوهمية.

وانتشرت فيديوهات طريفة كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي لـ" تحدي زووم" التي تظهر شبابا يتحركون للأمام مع مؤثر صوتي وكأنه وقع حادث، وهناك شخص لا يظهر في الكادر يقوم بسحبهم للخروج من أمام الكاميرا.

و"رقصة كيكي" هى رقصة يؤديها الفرد بعد ترجله من سيارة أثناء سيرها على موسيقى الأغنية "In My Feelings " للمغني الكندي دريك، مع ترك باب السيارة مفتوحًا.

وبالفعل انتشرت مقاطع فيديو عديدة لمشاهير مصريين، من بينهم حارس مرمى المنتخب المصري المخضرم عصام الحضري، وأيضًا الممثلتان دينا الشربيني وياسمين رئيس، وأضحى هاشتاج "كيكي" الآن من بين أعلى التريندات انتشارًا في مصر.

لكن بعض عشاق الرقص في مصر قد ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك حينما نشروا لأنفسهم مقاطع فيديو وهم يرقصون على موسيقى أغاني مصرية، ونشر مستخدم صورة لرجل وهو يركض بجوار حافلة نقل عام، محاولا اللحاق بها، مع وجود تعليق أسفل الصورة يقول:" لدينا تحدي كيكي آخر في مصر".

فيما غرمت النيابة العامة المصرية شابا 1050 جنيها بسبب رقصة "كيكي" خارج سيارته وهي تسير في طريق عام دون وجوده في مقعد القيادة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، إحالة الشاب، وهو طالب جامعي من القاهرة، للنيابة تمت في ظل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالنزول من السيارة أثناء سيرها بالطريق العام والتخلي عن عجلة القيادة وغلق بابها مع استمرارها في السير دون سائق.

وأضافت أن صاحب السيارة أتى بحركات استعراضية بجوارها مما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر.



