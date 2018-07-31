  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر09:53 م
بحث متقدم
الزمالك وبتروجت

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبتروجت

الطلاق

الطلاق في مصر: «خراب البيوت» يحدث من هنا

جانب من الحادث

بالصور.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار من كارثة

مجلس النواب

لا خطر على المرأة من تقليل الخصوبة

العقارات في مصر

خبراء: هذا هو سر ارتفاع أسعار العقارات

أحد الصور التي نشرتها الداخلية

بالأسماء والصور.. الداخلية تعلن تصفية 5 عناصر من «حسم»

الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

الضحية

"شهيدة جامعة الأزهر".. هذه أمنيتها الأخيرة

الشعرواي والاخوان

أسباب صدام «الشعراوي» و«الغزالي» و«الباقوري» بالإخوان

النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة

نائب يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لهذا السبب

المقاولون العرب يتعادل إيجابيا مع الاتحاد

الرياضة

المقاولون
المقاولون

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

علاء نبيل مروضًا لـ «ذئاب الجبل»

#

رسميًا.. "المصرى" يعتذر عن دورى أبطال العرب

#

تفاصيل لقاء الزمالك وذئاب الجبل اليوم

#

تعادل سلبي بين المقاولون ودجلة

المصريون

المقاولون العرب

الاتحاد السكندرى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

أحرز المهاجم الغاني إيمانويل بناهيني لاعب الاتحاد السكندرى الهدف الأول في شباك فريق المقاولون العرب في الدقيقة 9، ليسجل بذلك بناهيني أول أهداف الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2019/2018.

وأحرز طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب هدف التعادل في شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 69، ثم أهدر خالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى ركلة جزاء أمام فريق المقاولون العرب في الدقيقة 79 ، ليسجل أول ركلة جزاء مهدرة بالدوري.

كما حصل أحمد الشيمى لاعب المقاولون العرب على أول كارت أصفر بسبب تدخله القوي تجاه لاعب الاتحاد، بينما تعرض محمد سمير لاعب المقاولون للطرد وسجل أول حالة طرد في الدوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الثلوج لن توقف الدراسة.. نظام تعليمي جديد بولاية أمريكية
» يخطف أكلة سمك: «الأكل ده يلزم ولادي»
» البطولة العربية.. العين الإماراتي يسقط أمام وفاق سطيف
» مجلس الأمن يحذر من اقتراب حرب جديدة في غزة
» المقاولون العرب يتعادل إيجابيا مع الاتحاد
» بعد كيكي.. جنون «تحدي زووم» يجتاح مواقع التواصل
» بالصور.. الكشف عن الكرة الجديدة لأبطال أوروبا
» روسيا ترد على طلب نقل سفارتها للعاصمة الإدارية
» سعر الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهر ونصف
» كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية
» «الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان