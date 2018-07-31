» المقاولون العرب يتعادل إيجابيا مع الاتحاد

31 يوليه 2018 - 08:35 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

أحرز المهاجم الغاني إيمانويل بناهيني لاعب الاتحاد السكندرى الهدف الأول في شباك فريق المقاولون العرب في الدقيقة 9، ليسجل بذلك بناهيني أول أهداف الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2019/2018.

وأحرز طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب هدف التعادل في شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 69، ثم أهدر خالد قمر لاعب الاتحاد السكندرى ركلة جزاء أمام فريق المقاولون العرب في الدقيقة 79 ، ليسجل أول ركلة جزاء مهدرة بالدوري.

كما حصل أحمد الشيمى لاعب المقاولون العرب على أول كارت أصفر بسبب تدخله القوي تجاه لاعب الاتحاد، بينما تعرض محمد سمير لاعب المقاولون للطرد وسجل أول حالة طرد في الدوري.