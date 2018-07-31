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البطولة العربية.. العين الإماراتي يسقط أمام وفاق سطيف

الرياضة

العين ووفاق سطيف
العين ووفاق سطيف

أمير سعد

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سقط فريق العين الإماراتي أمام وفاق سطيف الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم، الثلاثاء، فى ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وتواجد الجناح المصرى حسين الشحات فى التشكيل الأساسى لفريق العين، حيث خاض المباراة من البداية حتى النهاية.

جاء الهدف الأول للعين عن الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب دياكيه، قبل أن يتعادل وفاق سطيف عبر اللاعب عثمان جابو فى الدقيقة 41، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 82.

وأقيمت المباراة على ملعب "هيتريك كايسيان" بكرواتيا، بعدما تم الحصول على موافقة الاتحاد العربى لكرة القدم على إقامة المباراة هناك كذلك لقاء الاياب المحدد له الرابع من أغسطس المقبل.

وتعتبر المباراة هى الرسمية الأولى للعين فى الموسم الجديد الحافل بالبطولات، حيث يستعد حسين الشحات ورفاقه للمشاركة فى 7 بطولات مختلفة بداية من البطولة العربية وكأس السوبر الإماراتى، الدورى الإماراتى وكأس الخليج العربى وكأس العالم للأندية ودورى أبطال آسيا، وكأس رئيس دولة الإمارات.

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