  • الثلاثاء 31 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر09:46 م
بحث متقدم
الزمالك وبتروجت

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبتروجت

الطلاق

الطلاق في مصر: «خراب البيوت» يحدث من هنا

جانب من الحادث

بالصور.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار من كارثة

مجلس النواب

لا خطر على المرأة من تقليل الخصوبة

العقارات في مصر

خبراء: هذا هو سر ارتفاع أسعار العقارات

أحد الصور التي نشرتها الداخلية

بالأسماء والصور.. الداخلية تعلن تصفية 5 عناصر من «حسم»

الدولار والجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

الضحية

"شهيدة جامعة الأزهر".. هذه أمنيتها الأخيرة

الشعرواي والاخوان

أسباب صدام «الشعراوي» و«الغزالي» و«الباقوري» بالإخوان

النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة

نائب يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لهذا السبب

نائب يطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لهذا السبب

الحياة السياسية

النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

خبير يطالب بعودة التوقيت الصيفي لهذا السبب

#

جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الأوضاع غرب سوريا

#

إسرائيل وغزة..من يضع خط النهاية؟

#

دبلوماسيون: جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة

الجيزة

رائف تمراز

حديقة الحيوان

نائب برلمانى

حالة من الصدمة والدهشة أفقدت المصريين صوابهم بعد فقدان مصر عضويتها في الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان رغم أن حديقة الحيوان بالجيزة تعتبر من أقدم وأفضل حدائق الحيوان على مستوى العالم بعدما أصبحت رمزًا للتراث المصري علي مدار عصوره المختلفة.

من جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لعقد جلسة طارئة للبرلمان؛ لمناقشة قضية خروج حديقة الحيوان بالجيزة من عضوية الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.

وأشار "تمراز" لـ"المصريون"، إلى أن اللجنة الدولية التي حضرت إلى القاهرة من الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان لتقييم الحديقة من الناحية الحديثة قد أكدت عدم جاهزية الحديقة للتعامل مع الحيوانات الموجودة بها، وعدم تدريب العاملين بالحديقة على كيفية التعامل مع الحيوانات بالحديقة، بالإضافة إلى موت عدد من الحيوانات النادرة بالحديقة.

وأكد "تمراز"، أنه سيتم مناقشة كل من وزير الزراعة ونائبه للثروة الحيوانية في أسباب خروج حديقة من الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان إذا ما وافقت هيئة مكتب مجلس النواب علي عقد جلسة طارئة للمجلس بخصوص هذا الأمر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» يخطف أكلة سمك: «الأكل ده يلزم ولادي»
» البطولة العربية.. العين الإماراتي يسقط أمام وفاق سطيف
» مجلس الأمن يحذر من اقتراب حرب جديدة في غزة
» المقاولون العرب يتعادل إيجابيا مع الاتحاد
» بعد كيكي.. جنون «تحدي زووم» يجتاح مواقع التواصل
» بالصور.. الكشف عن الكرة الجديدة لأبطال أوروبا
» روسيا ترد على طلب نقل سفارتها للعاصمة الإدارية
» سعر الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهر ونصف
» كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للبطاقات التموينية
» «الداخلية» تعلن شروط الحصول على الإقامة للأجانب
» ننشر حيثيات إعادة النظر فى إدراج 161 متهمًا بقوائم الإرهاب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:42 ص

  • فجر

    03:41

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان