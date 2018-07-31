بسبب «أحلام».. الجيش الأردني يتدخل

31 يوليه 2018 - 09:51 م

بعد انقسام الشارع الأردني حول زيارة الفنانة الإماراتية أحلام لمدينة البتراء الأثرية بطائرة عسكرية، خرج الجيش الأردني ببيان يوضح فيه موقفه.

وقال منتقدون إن استخدام طائرة عسكرية لهذا الغرض يمس برمزية الجيش الذي يحتفظ بمكانة مهمة عند الأردنيين. لكن الجيش أوضح على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الرحلة كانت "مستأجرة".

وقال عمر عطوط في تغريدة على تويتر إن الدستور الأردني يحصر مهمة الجيش بالدفاع عن الوطن فقط.

فيما قال البيان العسكري إن الرحلة كانت مقررة مسبقا إلى جنوب الأردن وتتضمن مهمة رسمية للطائرة، في الوقت الذي تصادف فيه طلب استئجارها لنقل الفنانة أحلام.

وقالت غيداء في تغريدة لها أن الجديد في الموضوع أن الشعب أول مرة يرى صورة لتأجير طائرة عسكرية، رغم أن هذا الأمر ليس بجديد.?

وشاركت الفنانة أحلام في فعاليات مهرجان جرش لهذا العام بعد غياب دام 17 عاما، ونشرت الفنانة التي تحظى بمتابعة عالية على شبكات التواصل الاجتماعي تغريدات تضمنت صورا لقطات فيديو لها في المهرجان وفي مدينة البتراء الأثرية جنوب المملكة.

أما الرأي الآخر، فقد اعتبر الأمر بمثابة دعم وترويج للسياحة في بلد يعاني ظروفا اقتصادية صعبة.

ويفتقر الأردن إلى الموارد الكافية لتغطية النفقات وتنشط الاقتصاد.

وقالت منال على تويتر إن الفنانة أحلام رغم تعبها إلا أنها استمرت بدعم السياحة بالبتراء.

ام فاهد رغم كل التعب خلال سفراتها لم تتوقف عند احياء حفلها فقط بل استمرت بالاردن وقامت بدعم السياحة الاردنية بالبتراء على نفقتها الخاصة تكريما للأردن فما كان من الاْردن إلا تقديرها #احلام #الاردن

ويرى خلدون القيسي بحسب تغريدة له على تويتر أنه لا يجوز ازدراء ضيوف الأردن، مشيرا إلى أنه "من أخلاق العرب إكرام الضيف".

الجيش الأردني أكد أن الموافقة على نقل الفنانة أحلام في الرحلة لم يتضمن انتظار الطائرة لحين عودتها إلى العاصمة عمان.

وشدد الجيش في بيانه على متابعة كل من يحاول أن يسيء إلى سمعة المؤسسة العسكرية وتوجيه الاتهامات لها.

ويعتبر التعرض للمؤسسة العسكرية من المحرمات في المملكة، إذ يحظر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقوات المسلحة بأي وسيلة إعلامية بما يشمل المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لأحكام قانوني المطبوعات والنشر ضمان الحصول على المعلومات.

?الكاتب الأردني في صحيفة الغد اليومية فهد الخيطان، يوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تحمل فيها مروحيات عسكرية أردنية ضيوفا.

ويقول" في ثمانينيات القرن الماضي، استضافت القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" المطربة اللبنانية والعربية الكبيرة فيروز، لتعرض أول مرة مسرحيتها الشهيرة بترا".

وتابع الخطيان قوله: "لو كنت مكان الفنانة أحلام، وبعد كل هذا الجدل الذي دار على رحلتها للبترا، للعنت اليوم الذي قدمت فيه للأردن وزيارة البترا".

?ونشر عمر الزبن تغريدة على تويتر نقلا عن طبيب، يتحدث عن حادثة بتأخر وصول طائرة عسكرية لنقل مصاب، حيث جاءت الطائرة متأخرة 5 ساعات.

وتقول تمارا خزور أنها تشعر بغصة عندما ترى الطائرة العسكرية تتحول من استقبال اللاجئين إلى شئ أخر.

أما عمر الحباشنة فاختصر المشهد وقال "واحد بقلك ضيفة والثاني بقول مدفوعة الأجر".



