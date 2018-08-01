التفاصيل الكاملة لوفاة سجين مصري في إيطاليا

01 أغسطس 2018 - 12:14 ص

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزارة الخارجية تتابع مع السلطات الإيطالية عبر السفارة المصرية في روما ملابسات وفاة المواطن حسن رمضان مخيمر شرف إكلينيكيا، بعد نقله من محبسه في سجن مدينة «فيتربو» بإيطاليا إلى مستشفى المدينة نتيجة محاولته الانتحار طبقا لما أفادت به إدارة السجن.



وأوضح أبوزيد، في بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، الثلاثاء، أن السفارة المصرية في روما تحركت فور تلقيها خطابا رسميًا من إدارة السجن يوم 24 يوليو 2018 بشأن نقل المواطن في حالة حرجة إلى المستشفى نتيجة مضاعفات ناتجة عن محاولته الانتحار في محبسه الانفرادي، وطالبت بإبلاغ والدة المواطن بالواقعة مع موافاتها بدعوة من إدارة السجن لزيارته في المستشفى بإيطاليا، وأن السفارة تواصلت مع أحد أقرباء المواطن في إيطاليا لإبلاغه بما تقدم.



وأشار إلى أن السفارة نقلت رغبة الأسرة إلى المستشفى والسجن في الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن للإطلاع على ملابسات الحادث، إلا أن إدارة المستشفى أبلغت السفارة مساء أمس بوفاة المواطن إكلينيكيا نتيجة المضاعفات الناتجة عن محاولة الانتحار.



وقال المتحدث إن السفارة أرسلت وفدا في اليوم التالي مباشرة إلى مدينة «فيتربو» لمقابلة مسؤولي المستشفى والسجن للوقوف على ملابسات الحادث، وأن الوفد عقد اجتماعا مع مسؤولي المستشفى الذين أفادوا بأن الفقيد قد نقل إلى المستشفى يوم 23 يوليو 2018 في حالة فقدان وعي تامة واتضح أنه حاول الانتحار شنقا في محبسه.



وأضاف أن مسؤولي المستشفى أكدوا أن المواطن توفي إكلينيكيا. كما التقى وفد السفارة مع مسؤولي السجن في المدينة، الذين أكدوا ما سبق أن أفادت به المستشفى.

