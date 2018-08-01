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"التضامن": هذا هو موعد صرف معاشات أغسطس

الحياة السياسية

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

المصريون ـ متابعات

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وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر أغسطس لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات  الصرف مع ضمان انتظامه من المنافذ المختلفة.
وقالت والي، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن المعاشات التي تصرف من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي وعددها 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارا من اليوم الأربعاء، ومتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية «ATM»، ومن خلال منافذ الصرف بمكاتب التأمينات.
وأضافت أن المعاشات المحولة على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارا من الأحد 5 أغسطس المقبل، أما المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه سيتم صرفها اعتبارا من الخميس 9 أغسطس المقبل.
من جانبه، قال سامي عبدالهادي، رئيس الصندوق العام والخاص، إن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويقوم باقي أصحاب المعاشات والمستفيدين بصرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة.

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