تحذير أممي من توقف توزيع الوقود بغزة

01 أغسطس 2018 - 01:54 ص

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن نقص التمويل سيؤثر على الخدمات الأساسية في قطاع غزة، ويوقف توزيع الوقود للحالات الطارئة منتصف أغسطس/آب المقبل.

جاء التحذير الأممي على لسان نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ايري كانيكو" في مؤتمر صحفي عقدته بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأوضحت أن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بأن تمويل برنامج الوقود الطارئ، الذي تدعمه الأمم المتحدة لمولدات الطاقة في غزة، قد استُنفد.

وأضافت أنه "نتيجة لذلك، سيتم توزيع ثلثي الوقود العادي، البالغ 950 ألف لتر من الوقود إلى 231 من المرافق بالغة الأهمية كالصحة والصرف الصحي والنظافة في أغسطس/آب المقبل".

وأردفت قائلة "في غياب تمويل جديد، ستنتهي عمليات توزيع الوقود في حا?ت الطوارئ في منتصف أغسطس/آب، وهناك حاجة ماسة إلى نحو 4.5 مليون دولار لاستمرار العملية".

واستطردت "سيؤثر نقص الوقود الطارئ بشدة على توفير الخدمات الأساسية لمليوني فلسطيني في غزة، بما في ذلك أكثر من 2000 مريض في المستشفيات يعتمدون على الأجهزة الكهربائية".

وأكدت أنه، بصفة عامة، سيتأثر 1.27 مليون شخص بشكل مباشر بإغلاق المستشفيات والحد من توفير التدخلات الصحية الحيوية.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيل للقطاع منذ أكثر من 10 سنوات، عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، عام 2006.

