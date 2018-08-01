مقتل فنان شهير في حادث سطو على سيارته

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قضايا وحوادث

الماكيير محمد علاء
الماكيير محمد علاء

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محمد علاء

الماكيير

نعى العديد من الفنانين ، زميلهم الماكيير السينمائي محمد علاء بعد وفاته في حادث سيارة بينما يقول أحد الفنانين إن الحادث كان سطو مسلح ولم يكن حادث عادي .

وقال الفنان صبري فواز في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "محمد علاء ماكيير سينمائى شاطر جداً و مؤدب جداً صاحب بيت و عيال
راجع من شغله فى حاله .. طلع عليه ناس خدوا اللى معاه و قتلوه .. بس".

وقال الفنان الشاب كريم قاسم : "إنا لله وانا اليه راجعون .. محمد علاء الماكيير توفى انهاردة فى حادثة سيارة .. الله يرحمك يا محمد .. كنت بحبك جداً والله .. وحزنت جداً لفراقك .. لا إله إلا الله .. لا إله الا الله .. محمد كان محترم جداً ومشوفتش حد فى أخلاقه واحترامه .. ربنا يرحمك يامحمد ويسكنك الجنة ونعيمها يارب .. اقروا له الفاتحة وادعو له .. لا إله الا الله .. لا إله الا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون".


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