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رجل عمره 65 سنة يفجر نفسه في ملعب ببلجيكا .. ما السر؟

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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رجل ينتحر وسط ملعب

تقدم رجل على مشارف السبعين إلى منتصف أحد الملاعب في بلجيكا وقام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية .

فيما وصفته السلطات بأنه عمل ناتج عن حالة يأس.

وقال المدعي العام في بيان إن الرجل، وهو جندي سابق يبلغ من العمر 65 عاما، ترك رسائل وداع في منزله القريب قال فيها إنه لم يعد يتحمل حياته وكتب وصيته.

وصنف الادعاء موته بأنه انتحار ولم يذكر اسمه.

وكان الانفجار الذي وقع في بلدة فيرفيه الصناعية الشرقية قرب لييج قد أثار القلق في بادئ الأمر بعد أن تعرضت بلجيكا لموجة من عنف الإسلاميين المتشددين في السنوات الأخيرة.

لكن تفاصيل واقعة اليوم عرضت صورة مختلفة تماما عن ذلك.

فقال أحد الشهود: “سار بهدوء نحو دائرة وسط الملعب” وفجر نفسه هناك قبل الساعة التاسعة صباحا.

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