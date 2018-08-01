» غشاء بكارة يتسبب في وفاة الأب ومصرع الأخت وسجن الأخت

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عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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غشاء بكارة

كشفت وسائل إعلام عراقية عن جريمة مروعة حدثت في محافظة النجف ، وذلك عندما أعاد رجل زوجته إلى بيت أهلها في اليوم الثاني للزفاف بدعوى أنها ليست عذراء .

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني قوله إن "الزوج أعادة زوجته إلى منزل أسرتها، صباح اليوم التالي لزفافهم، بحجة أن ابنتهم ليست عذراء"، مدعيا عدم "تحقق علامات فض غشاء البكارة".

وأضاف المصدر أن "والد الزوجة، فارق الحياة لحظة تلقيه الخبر إثر جلطة مفاجئة"، لافتا إلى أن "شقيق الزوجة، أقدم على ضربها على رأسها بأداة حادة، ما أدى لوفاتها".

وتابع أن "والدة الضحية أصرت على تشريح جثة ابنتها المتوفية"، لافتا إلى أن "نتائج التشريح بينت أن الزوجة كانت بكرا، وأن غشاء بكارتها من النوع المطاطي".

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية اعتقلت شقيق العروس بعد قتلها مباشرة".

وتكمن مشكلة "الغشاء المطاطي" بأنه يبقى سليما ولا يتمزق، أو تنزل منه دماء عند ممارسة الجنس ولو لعدة مرات ما يحتاج إلى تدخل جراحي لفضه، أو يُفض بصورة طبيعية عند الولادة، وفقا لتقارير طبية.


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