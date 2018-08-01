وسيدرس مسؤولو الصحة في إنجلترا وأستكلندا العقارين المعروفين تجاريا باسم إرينوماب وإيموفيغ، لمعرفة إمكانية طرحه من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ومن جانبها، قالت الشركة المصنعة للدواء نوفارتس إنه بإمكان المرضى الوصول إلى الدواء على نفقتهم الخاصة بدءا من شهر سبتمبر، حتى لو لم يطرح عبر هيئة الخدمات الصحية.

ويعمل الدواء على منع مستقبلات في الدماغ تسمى مستقبلات البيبتايد، والتي يعتقد أنها تسهم في إحداث نوبة الصداع النصفي، على الرغم من عدم معرفة العلماء بشكل أكيد السبب الرئيسي في أكثر أنواع الصداع إزعاجا وألما.

ووافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على العقار للمرضى الذين يعانون من نوبات الصداع النصفي أربع مرات على الأقل في الشهر.

وسيقوم المريض بتناول الدواء في المنزل باستخدام قلم حقن.

وتبين من التجارب، أن الدواء أدى إلى خفض عدد الأيام التي يعانى فيها المرضى من الصداع النصفي في شهر واحد إلى النصف.