رجل يقتل زوجته وأبناءه الثلاثة حرقًا بالمنيا .. لماذا؟

01 أغسطس 2018 - 07:46 ص

أقدم رجل في مركز سمالوط بمحافظة المنيا على قتل زوجته وأولاده الثلاثة بإشعال الحريق فيهم بسبب الخلافات الزوجية .



وتلقى اللواء مجدي عامر - مدير أمن المنيا - إخطارًا من عمليات النجدة بحدوث حريق بإحدى الوحدات السكنية بمدينة سمالوط ، وانتقل الرائد أحمد لبيب - رئيس مباحث بندر المركز - وتبين قيام «ميلاد. م. ا- 45 سنة- تاجر خردة ومقيم ببندر سمالوط»، بإشعال النيران في مسكن أسرته من خلال أسطوانة البوتاجاز، ما أدى إلى مصرع زوجته «لوزا. س. ع- 35 سنة- ربة منزل»، وأبنائه الثلاثة «مادونا- 13 سنة»، و«مارينا- 15 سنة»، و«ميخائيل- 11 سنة».



تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى اليوم الواحد ، وتولت النيابة التحقيق.



