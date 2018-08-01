وحققت أبل أرباحا قوية رغم بيعها عدد أقل من المبيعات المستهدفة، حيث باعت 41.3 مليون هاتف، وهو أقل من العدد المتوقع الذي كان عند 41.8 مليون هاتف.

وقال المدير المالي لوكا مايستري لرويترز إن العملاء اتجهوا لشراء الطرازات الأعلى كلفة مثل آيفون X الذي حقق أعلى مبيعات ربع سنوية.

وسجلت شركة أبل عائدات في الربع الثالث تقدر بـ 53.3 مليار دولار وأرباح على السهم الواحد تقدر بـ 2.34 دولار ، مقارنة مع تقديرات المحللين التي دارت حول 52.3 مليار دولار للعائدات و 2.18 دولار للسهم.

وارتفع سهم أبل 2.3 في المئة ليصل إلى 194.63 دولار بعد ساعات من التداول.

وتتوقع شركة التكنولوجيا الأكثر قيمة في العالم أن تصل إلى عائدات تتراوح ما بين 60 مليار دولار إلى 62 مليار دولار في الربع الأخير.

واقتربت القيمة السوقية لأبل كثيرا من التريليون دولار بعدما ارتفعت قيمتها الثلاثاء إلى نحو 935 مليار دولار.