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غضب في بريطانيا بسبب فيديو لشاب يلكم فتاة بعنف بالغ

عرب وعالم

الشاب يصفع الفتاة
الشاب يصفع الفتاة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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شاب يصفع فتاة في لندن

ثارت حالة من الغضب في بريطانيا بعد تداول مقطع فيديو لشاب بريطاني يقوم بلكم فتاة في أحد الشوارع حتى طرحها أرضًا ، وذلك في أعقاب فيديو انتشر قبل أيام في العاصمة الفرنسية لمتحرش ضرب فتاة رفضت التعاطي مع كلماته البذيئة .

حتى الملهى اسمه "وجوه" أيضا

سدد لكمتين من "عيار" الراحل الشهير محمد علي كلاي على وجه فتاة كان بينه وبينها تلاسن لسبب ما، ونراهما معا في الفيديو المعروض  تعرضه لما حدث، وصوّرته في الثالثة فجر السبت الماضي كاميرا مراقبة عند مدخل ملهى شعبي اسمه Faces بحي "غانتس هيل" بالجهة الشرقية من العاصمة البريطانية.

فجأة نرى Liam Holmes القوي البنية والبالغ 20 سنة، يلكمها مرتين على فكها، ويسقطها مغميا عليها بالكامل على الأرض، إلى درجة أن الفتاة التي لم يرد اسمها ولا عمرها في خبر انتشر بشأنها، وأتت عليه صحيفة "الصن" البريطانية نقلا عن الشرطة التي لم تفرج عن الفيديو الا أمس الثلاثاء فقط، لم تستعد وعيها إلا مرضوضة بعنف في مستشفى نقلوها إليه وعالجوها.

فكرر "لا تعليق" مرتين ومضى

سريعا اكتظت مواقع التواصل مصدومة بما شاهده روادها في الفيديو الذي شاهده مئات الآلاف بيوم واحد، ومنهم من هزته الصدمة وهولها أكثر، وهي Cathy والدة الضارب البالغة 53 سنة، فقد أسرعت إلى ابنها وأرغمته على الذهاب معها بعد ظهر أمس الثلاثاء الى مخفر للشرطة في لندن، ورافقهما إليه محام طلب منها ومن ابنها عدم التحدث إلى وسائل الإعلام، وفي الصورة أدناه نراها مع ابنها عند باب المخفر، وعنده أيضا سأله مراسل "الصن" عما فعل، فكرر "لا تعليق" مرتين ومضى.

الفتاة فاقدة الوعي من أثر اللكمتين، والأم مع ابنها أمام المخفر

أما الأم المصدومة، فتحدثت برغم طلب المحامي بأن تلوذ بالصمت، وقالت إن ابنها "لا يعرف الفتاة شخصيا" لكنها لم تضف ما يلبي الفضول أكثر. إلا أن أحد أقرباء العائلة: وكان معهما أيضا، ذكر أن قريبه اللاكم كان في الملهى الليلي ذلك السبت "للمشاركة بحفل عيد ميلاد أحد أصدقائه" من دون أن يضيف شيئا هو الآخر.


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