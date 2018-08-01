تراجع أسعار الدولار في البنوك

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بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 1 أغسطس.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار أيضا في بنكي القاهرة وقناة السويس إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه أيضًا في بنكي كريدي أجريكول، والبركة عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.


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