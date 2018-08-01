» " شاهين" يطالب بتحويل الأزهر إلى جامعة مختلطة

01 أغسطس 2018 - 09:28 ص

طالب الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، بتحويل جامعة الأزهر إلى جامعة مختلطة، و عدم الفصل بين الذكور والإناث.

وقال في لقاء خاص لبرنامج "عم يتساءلون" المذاع عبر فضائية "ال تي سي "، إن العلاقة بين الشاب والفتاة لا بد وأن يكون لها إطار، سواء كان هذا الإطار عمل أو دراسة أو أي شيء آخر.

وأضاف: "ما دام هناك إطار أخلاقي، فلا مانع من جعل جامعة الأزهر جامعة مختلطة"، موضحا أن أساس العلاقة بين الولد والبنت هو الاحترام، كما أنه لا يحبذ فكرة الخروجات والسهر المتكرر لكل من الولد والبنت.

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