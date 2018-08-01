» دراسة: سماعات الاستريو تتسبب فى فقدان السمع

01 أغسطس 2018 - 09:53 ص

وجد باحثون أن السبب الرئيسى لضعف السمع هو التعرض المفرط للضوضاء فى مكان العمل، وكثير من الشباب يفقدون سمعهم بمعدلات هائلة بسبب التعرض المفرط للضوضاء من سماعات الأذن أو الاستريو المحمولة.

ووفقًا لما جاء فى موقع "The guardian "، أكدت إدارة السلامة والصحة المهنية أن الضوضاء هى أحد أكثر أسباب ضعف السمع لدى البالغين شيوعًا، وخلال العقد الماضي، اكتسبت الآثار الضارة للتلوث المفرط الضوضاء من سماعات الاستريو المحمولة.

وأضاف الباحثون خلال تقريرهم، أن التعرض لتلوث الضوضا وخاصة بالنسبة للأشخاص الأصغر سناً، من مكبرات الصوت فى السيارة إلى صوت يتم توصيله مباشرة إلى الأذن من خلال سماعات الرأس أو سماعات الأذن ، وهذه الآلات هي الأكثر ضرراً، وذلك نظرًا لأن فقدان السمع الناتج عن الضوضاء ناتج عن شدة (ارتفاع الصوت) ومدة التعرض، فقد تتمكن هذه الأجهزة من إحداث فقدان السمع الحسي العصبي الثنائي بشكل دائم.

وقال أخصائي السمع "ديفيد شيسيل"، دكتوراه في الطب، ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرقبة، "إذا سمعت الموسيقى التي يسمعها طفلك المراهق من خلال سماعات الرأس أو سماعات الأذن، فهذا يعني أن الصوت عالٍ ويمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع الدائم".