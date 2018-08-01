بالفيديو والصور.. الكوبرا تقتحم منازل الغربية

01 أغسطس 2018 - 10:07 ص

تمكن أهالي قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية من الإمساك بثعبان الكوبرا، والذي ظهر في القرية، داخل المنازل، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين الأهالي.

وقال رامي محمد أحد شباب القرية أنه وجد "الكوبرا" تقوم بالهجوم على منزله، والتي جاءت من أحد المصارف المحيطة بالقرية، حيث قام بالإمساك بها ووضعها داخل قفص زجاجي.

وأعرب عن خوفه من تكرار مثل هذه الواقعة، مطالبا المسئولين بالتحرك لإنقاذ الأهالي من رعب الثعابين.

من جانبه أعلن اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود أنه سيتم التنسيق الكامل مع الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة وقوات الحماية المدينة لشن حملات متكاملة بنواحي قرية ميت عساس، مؤكدًا أن "كافة أمصال سموم الثعابين متوفرة حسب ما ذكره مسئولي الصحة ".

ونفى "يوسف" وجود أى إصابات بين صفوف أهالي قريتي ميت عساس وكفر الثعبانية كونهما يقعان على ذات المصرف وتم إخطار الجهات المعنية بالأزمة .











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