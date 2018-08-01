  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:00 م
بحث متقدم
الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي" يهدد البلطجية على الهواء

ارشيف

تفاصيل مثيرة لقتل "جواهرجي" تاجرة ذهب

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

التعليم: لا تراجع عن معاقبة "أولاد الأكابر"

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

افتتاح مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018

الإعلامي معتز الدمرداش

مكالمة هاتفية تحرج "الدمرداش" على الهواء

علياء عساف

اشتعال النيران فى منزل فنانة شهيرة

صورة الخبر

بعد إجراءات التقشف.. الطبقة الوسطي مهددة بالانقراض

ترامب

ضربة أمريكية موجعة للاقتصاد الصيني

640 مليار دولار إيرادات صناعة الثقافة في 6 أشهر

640 مليار دولار إيرادات صناعة الثقافة في 6 أشهر

محافظ المنيا يتابع إنشاء نقطة تفتيش للمحاجر بطريق الشرفا

قبلي وبحري

محفظ المنيا يتابع انشاء نقطة لتفتيش
محفظ المنيا يتابع انشاء نقطة لتفتيش

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

محافظ المنيا يتفقد طريق «الشرفا» ويطلب إزالة منازل لتوسعته

#

تفعيل غرفة عمليات «محافظة المنيا» لمتابعة «حادث الشرفا»

#

محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل

#

افتتاح «المركز الجامعي للتطوير المهني» بجامعة المنيا

استقبال

المنيا

محافظ المنيا

وفد زراعى

وجه عصام البديوى محافظ المنيا مدير إدارة المحاجر بالبدء في إنشاء نقطة تفتيش للمحاجر في طريق الشرفا قبل الكوبرى، كأحد الحلول المؤقتة والعاجلة لتفادى تكرار الحوادث في تلك المنطقة، بهدف تهدئة السيارات قبل الوصول إلى كوبرى الشرفا والمؤدى لطريق مدينة المنيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة لدراسة أوجه الخلل بطريق الشرفا، بحضور العميد عادل جلال مدير إدارة المرور، المهندسة ايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق والكباري والمهندس بهاء أبو البيه مدير عام الطرق بالمنيا و الدكتور حمدي بديع أستاذ مساعد هندسة الطرق والمرور بجامعة المنيا ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا والمهندس محمد مصطفي رئيس مدينة المنيا الجديدة.

وكلف المحافظ خلال الاجتماع المستشار الجيولوجي للمحافظة بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لإجراء أعمال الرفع المساحي للطريق والطرق البديلة المقترحة مع الاستمرار في توفير خدمات مرورية على الطريق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تزايد عدد الوفيات في العالم عام 2080 لهذا السبب
» الاكتئاب كاد ينهي حياة "السقا" الفنية
» التعليم: عدد التظلمات حتى الآن 107.283 على مستوى المحافظات
» «جروس» غاضب من مستوى لاعبي الزمالك
» موعظة الناس فى المنام زيادة في العلم
» الدنمارك تبدأ حظر المنتقبات فى الأماكن العامة
» ختام المؤتمر الدولي لبحوث وابتكارات الطلبة بالفنية العسكرية
» اشتعال النيران فى منزل فنانة شهيرة
» الحكومة ترد على إصدار ورقتي نقد فئة 500 و1000 جنيه
» معلم ابتدائي يحدث عاهة مستديمة لطالب
» الملا: زيادة مرتقبة لفرص الاستثمار للبحث عن البترول

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان