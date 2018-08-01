الخارجية: يجب محاربة الإرهاب بأفغانستان برؤية شاملة تستهدف الجذور

01 أغسطس 2018 - 10:47 ص

أدانت مصر الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة جلال آباد وولاية فاراه غربي أفغانستان، ما أسفر عن وفاة نحو 26 شخصا وإصابة آخرين.

وأعرب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة تلك الهجمات الإرهابية الدامية.

وأكد البيان موقف مصر المنادي بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال رؤية شاملة تستهدف معالجة الجذور والعوامل الاقتصادية والفكرية، التي تقف خلف تلك الظاهرة، فضلاً عن اتخاذ خطوات جادة من قبل المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير التدريب والملاذ الآمن لها.