  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:00 م
بحث متقدم
المالية تزف بشري سارة عن "العلاوة الاستثنائية"

المالية تزف بشري سارة عن "العلاوة الاستثنائية"

تسريبات صادمة لنظام بشار عن 150 ألف رجل أعمال

تسريبات صادمة لنظام بشار عن 150 ألف رجل أعمال

مجازر دمياط: ذبح الأضاحي مجانًا

تعرف على زيادة أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

ترامب

ضربة أمريكية موجعة للاقتصاد الصيني

العجان

رسالة مؤثرة من «العجان» لجماهير الزمالك

وزير الخارجية البريطاني وزوجته

بالفيديو.. موقف محرج لوزير الخارجية البريطاني مع زوجته

ارشيف

نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن حالات الطلاق

ارشيف

شاهد..أفضل 10 صور رياضية على مدار أسبوع

ضحية الأزهر

والد طالبة "الأزهر" يفجر مفاجأة عن مقتلها

الكوبرا تقتحم منازل الغربية

بالفيديو والصور.. الكوبرا تقتحم منازل الغربية

الخارجية: يجب محاربة الإرهاب بأفغانستان برؤية شاملة تستهدف الجذور

آخر الأخبار

هجوم ارهابى بافغانستان
ارشيفية

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الخارجية الأمريكية: نظهر عضلاتنا الدبلوماسية أمام شركائنا ضد إيران

#

أمريكا لإيران: تنفيذ 12 مطلبًا أو أقسى عقوبة في التاريخ

#

إحباط محاولة تفجير موكب «بوتين» و«نتنياهو» في روسيا

#

الأوقاف: الموت لمنع انتشار المخدرات"شهادة"

مصر

أفغانستان

المجتمع الدولي

مصابين

االارهاب

أدانت مصر الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة جلال آباد وولاية فاراه غربي أفغانستان، ما أسفر عن وفاة نحو 26 شخصا وإصابة آخرين.

وأعرب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة تلك الهجمات الإرهابية الدامية.

وأكد البيان موقف مصر المنادي بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال رؤية شاملة تستهدف معالجة الجذور والعوامل الاقتصادية والفكرية، التي تقف خلف تلك الظاهرة، فضلاً عن اتخاذ خطوات جادة من قبل المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير التدريب والملاذ الآمن لها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» توسع خسائر النفط الأمريكي بعد أكبر انخفاض شهرى
» اليوم.. ثلاث مباريات بمسابقة الدوري الممتاز
» "التضامن" تعلن عن موعد مغادرة أولى رحلات الحجاج
» القبض على القبطى قاتل أسرته
» قائد الحرس الإيرانى: الشعب لن يسمح بلقاء الشيطان ترامب
» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 37 درجة
» بالفيديو.. تصرف غبى من عامل "بنزينة" يتسبب في كارثة
» بالفيديو.. "نيمار" يرقص "كيكي" في عيد ميلاد صديقته
» دراسة: سماعات الاستريو تتسبب فى فقدان السمع
» " شاهين" يطالب بتحويل الأزهر إلى جامعة مختلطة
» 3 مراهقات يقتلن والدهن بسبب الجنس

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان