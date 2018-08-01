رسالة مؤثرة من «العجان» لجماهير الزمالك

01 أغسطس 2018 - 11:07 ص

بعث الدولي السوري مؤيد العجان، لاعب الزمالك السابق رسالة وداع لجماهير ولاعبي الفريق الأول بالنادي بعدما تم فسخ تعاقده بالتراضي.

وكتب "العجان" عبر إنستجرام: تم فسخ عقدى مع نادى الزمالك المصرى بالتراضى والحمد لله على كل حال مع فائق الاحترام والشكر لإدارة نادى الزمالك، والشكر لأخوتي اللاعبين وجمهور الزمالك الكبير اللى ساندني ووقف معى كل هذه الفترة مع تمنياتى بالتوفيق وإن شاء الله تكون سنة خير وسنة بطولات على النادى.

وأضاف العجان: كنت فخور بتواجدي مع نادى كبير مثل نادى الزمالك وأفضل نادى بأفريقيا وإن شاء الله سأعلن وجهتى القادمة خلال ثلاثة أو أربعة أيام وإن شاء الله يكون خير إلى بعد إصابتى والحمد الله تعافيت من إصابتى بفضل من رب العالمين كانت محنة وعدت والحمد لله، وبإذن الله ستكون عودة قوية إلى الملاعب هى السنة".

واختتم أخيرًا أحب أوجه شكر كبير لكل الجمهور السوري بدون استثناء للاطمئنان علىّ بعد إصابتي ومساندتي بكل الأوقات ولكم جزيل الشكر مع فائق المحبة والاحترام.