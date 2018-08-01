معلم ابتدائي يحدث عاهة مستديمة لطالب

شيماء السيد
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم بإحدى مدارس التعليم الأساسي بمحافظة أسيوط للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تسببه في إحداث عاهة مستديمة لتلميذ بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة وفقده الإبصار بعينه اليسرى.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت بلاغا إدارة أسيوط التعليمية بشأن المذكرة المقدمة من مدير المدرسة ضد معلم بالمدرسة لإصابة تلميذ بالصف الثاني الابتدائي في عينه داخل الفصل يوم 20/11/2017.
وباشرت تحقيقاتها بالقضية رقم 328 لسنة 2018 أمام ناريمان عزت وكيل النيابة تحت إشراف المستشار طاهر عبد الوارث مدير النيابة.
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