» الملا: زيادة مرتقبة لفرص الاستثمار للبحث عن البترول

01 أغسطس 2018 - 11:46 ص

استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خطة الوزارة في العمل على الكشف عن مزيد من حقول الغاز والبترول خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البحث عن البترول والغاز، تكثف الوزارة من جهودها الرامية إلى التوسع في طرح مناطق استكشافية جديدة كالبحر الأحمر وغرب المتوسط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية مع فريق عمل برنامج جذب الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج، وأكد الوزير خلال حديثه على وجود مشروعات المسح السيزمى الإقليمي التي أطلقتها الوزارة تنفيذها في عدد من المناطق الاستكشافية البكر بالبحر الأحمر وغرب المتوسط وفى المناطق المكتشفة والمنتجة كخليج السويس .

ويهدف المشروع تحديد وتقييم المكامن البترولية والغازية غير المكتشفة والتوصل إلى طبقات جيولوجية جديدة في المناطق المنتجة بالفعل.

وأكد الوزير الملا أنه سيتم طرح مزايدة عالمية لأول مرة نهاية العام الجارى للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر في ضوء نتائج مشروع المسح السيزمى الذي تم تنفيذه بالمنطقة بالتعاون مع شركة «ويسترن جيكو شلمبرجير»، كما شدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ مراحل مشروع المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس والذى يعتبر من المشروعات بالغة الأهمية لتقييم الفرص المتاحة في هذه المنطقة التي تعد من أعرق مناطق الإنتاج البترولى للزيت الخام في مصر.