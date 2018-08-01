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100 تأشيرة حج لأعضاء نقابة الصحفيين

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أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، المشرف على لجنة الحج والعمرة، أن النقيب عبد المحسن سلامة حصل على 100 تأشيرة حج للنقابة من السفير السعودي بالقاهرة، وذلك فى إطار ما تقدمه النقابة من خدمات للزملاء الصحفيين، وأسرهم.

وأشار الزناتى إلى أن لجنة الحج والعمرة سوف تتلقى طلبات الزملاء الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من غد الخميس وحتى الأحد المقبل، على أن يتم إجراء قرعة علنية يوم الاثنين حال زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، مع استبعاد أسماء الزملاء الذين استفادوا بالحصول على التأشيرات العامين الماضيين.

وأوضح المشرف على لجنة الحج والعمرة أنه سيتم السماح للزملاء بالتنازل عن التأشيرة للوالد، أو الوالدة فقط، مع السماح للزميلة المتزوجة، التي لم تتجاوز الخمس وأربعين من عمرها، أن يكون برفقتها الزوج كمحرم لها، وأن هذه ستكون الحالة الوحيدة التى سيسمح لها بالزميلة بالحصول على تأشيرة لمرافق لها.

وقال الزناتى: سيتم إخطار الزملاء بالشروط والأوراق المطلوبة فور ورودها من السفارة السعودية للحصول على التأشيرة والسفر لأداء فريضة الحج، مشيًرا إلى أن الطلبات يتم تقديمها بالدور الأول مرفقًا بها صورة من كارنيه النقابة وجواز السفر.

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