  • الأربعاء 01 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:58 م
بحث متقدم
الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الشماتة في موت "هياتم" لن يعيد مرسي

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي" يهدد البلطجية على الهواء

ارشيف

تفاصيل مثيرة لقتل "جواهرجي" تاجرة ذهب

طارق شوقى وزير التربية والتعليم

التعليم: لا تراجع عن معاقبة "أولاد الأكابر"

الفريق محمد زكي وزير الدفاع

افتتاح مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018

الإعلامي معتز الدمرداش

مكالمة هاتفية تحرج "الدمرداش" على الهواء

علياء عساف

اشتعال النيران فى منزل فنانة شهيرة

صورة الخبر

بعد إجراءات التقشف.. الطبقة الوسطي مهددة بالانقراض

ترامب

ضربة أمريكية موجعة للاقتصاد الصيني

640 مليار دولار إيرادات صناعة الثقافة في 6 أشهر

640 مليار دولار إيرادات صناعة الثقافة في 6 أشهر

بالصور..

ختام المؤتمر الدولي لبحوث وابتكارات الطلبة بالفنية العسكرية

آخر الأخبار

بالفيديو.. موقع وزارة الدفاع يهدي المصريين "يا مصر مين يقدر عليكي"
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

السيسي يفتتح معرضا لتمكين ذوى الإعاقة من الأعمال المختلفة

#

دلالات تقليد وزر الدفاع رتبته الجديدة بـ"مؤتمر الشباب"

#

انتهاء العمليات العسكرية ضد "داعش" بالعراق

#

القنوات الناقلة لـ"القمة 116" بين الأهلى والزمالك

اتحاد الكرة

الجبلاية

كأس مصر

عامر حسين

سوبر

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس والمنعقد بالكلية الفنية العسكرية فى الفترة من 29 إلى 31 / 7 / 2018 ، كذلك المسابقة الدولية للابتكار  والتى ضمت العديد من المبتكرات العلمية التى نفذت بسواعد وعقول الطلاب بالكلية والجامعات المصرية والتى تم تنفذيها خلال الفترة من 28 - 31 / 7 / 2018 .

ونقل اللواء أركان حرب توحيد توفيق مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطلبة وأعضاء هيئة تدريس الكلية الفنية العسكرية مشيداً بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتعظيم القيمة المضافة لقدرات وإمكانات القوات المسلحة وتطوير أدائها فى مختلف المجالات .

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر أكد فيها على الدعم والرعاية الكاملة التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة العمل البحثى والتكنولوجى وأثره البالغ فى الإرتقاء بالمنظومة العلمية داخل القوات المسلحة وخلق الكوادر القادرة على الإبتكار وإستيعاب التطور العلمى الهائل فى كافة المجالات.

وألقى مقرر عام المؤتمر كلمة أعلن خلالها نتائج المؤتمر الدولى الثالث الذى عقد بمشاركة عدد من الدول منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة السودان والأردن وكندا وفنلندا والهند وجمهورية الصين الشعبية ، مشيداً بالمستوى العلمى للمشاركين بفعاليات المؤتمر وإبتكارات الطلبة ، كما أعلن مقرر عام مسابقة الكلية الفنية العسكرية النتيجة النهائية للمسابقة الدولية للإبتكار والأنظمة الغير مأهولة "جائزة الفريق إبراهيم سليم ".

وتم تكريم المتميزين فى المسابقة الدولية للإبتكار والأنظمة الغير مأهولة وتكريم عدد من المشاركين فى المؤتمر الدولى الثالث لبحوث وإبتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس وعدد من طلبة الكلية الفنية المشاركين فى المسابقات الدولية.

كما قام مساعد وزير الدفاع والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإفتتاح المعرض العلمى السنوى ومشاهدة عدد من مشروعات طلبة الجامعات المصرية والعالمية ومشروعات التخرج للطلبة المتميزين بالكلية الفنية العسكرية والتى تم تنفيذها تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام القوات المسلحة بالبحث العلمى لتطوير المجتمع بشكل عام والإرتقاء بمنظومة الأداء الفنى للقوات المسلحة بشكل خاص والوصول بالعناصر التخصصية لأعلى المستويات الإحترافية فى كافة المجالات.

حضر الفعاليات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من عمداء كليات الهندسة بالجامعات المصرية وطلبة الكلية الفنية العسكرية .
شاهد..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تقرير نيويورك تايمز عن أيام مرسي الأخيرة

جمال سلطان

من "جهلكم" يولى عليكم!

محمود سلطان

أشرار التوك توك

فراج إسماعيل

متى يعلن المسلمون إسلامية بلادهم ؟

د. عبد الآخر حماد

قيرغيزيا.. حكاية قرية (1)

عبد العزيز محمد قاسم

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تزايد عدد الوفيات في العالم عام 2080 لهذا السبب
» الاكتئاب كاد ينهي حياة "السقا" الفنية
» التعليم: عدد التظلمات حتى الآن 107.283 على مستوى المحافظات
» «جروس» غاضب من مستوى لاعبي الزمالك
» موعظة الناس فى المنام زيادة في العلم
» الدنمارك تبدأ حظر المنتقبات فى الأماكن العامة
» ختام المؤتمر الدولي لبحوث وابتكارات الطلبة بالفنية العسكرية
» اشتعال النيران فى منزل فنانة شهيرة
» الحكومة ترد على إصدار ورقتي نقد فئة 500 و1000 جنيه
» معلم ابتدائي يحدث عاهة مستديمة لطالب
» الملا: زيادة مرتقبة لفرص الاستثمار للبحث عن البترول

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:42

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان