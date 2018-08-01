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التعليم: عدد التظلمات حتى الآن 107.283 على مستوى المحافظات

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وزارة التربية والتعليم
التربية والتعليم

وكالات : حنان حمدتو

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أعلن الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن لجان النظام والمراقبة بكل القطاعات على مستوى الجمهورية ما زالت تواصل استقبال، وحتى الآن وصل عدد التظلمات إلى (107,283) طالب وطالبة على مستوى محافظات الجمهورية، وأن إجمالي عدد الأوراق التي تم تعديل درجاتها بالزيادة على مستوى جميع لجان النظام والمراقبة قد بلغ (5526) ورقة، مقسمين على النحو التالي:

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) هو (766) ورقة.

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب) هو (511) ورقة.

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ج) هو (923) ورقة.

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (د) هو (354) ورقة.

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (أ) هو (480) ورقة.

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (ب) هو (346) ورقة.

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع المنصورة (أ) هو (447) ورقة.

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع المنصورة (ب) هو (542) ورقة.

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسماعيلية هو (287) ورقة.

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع أسيوط هو (655) ورقة.

- إجمالي عدد الزيادات بلجنة النظام والمراقبة بقطاع قنا هو (215) ورقة.

وأعلن حجازى عن احتفاظ مادة الكيمياء بصدارة المواد المتظلم من نتائجها حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (43,193) طالب وطالبة، بينما جاءت مادة (الجغرافيا) كأقل مادة فى المواد المتظلم من نتيجتها، حيث بلغ عدد الطلاب المتظلمين فيها (2241) طالبا وطالبة ، و أن أخر موعد لتلقي واستقبال تظلمات الثانوية العامة هو يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018.


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