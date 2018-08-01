» موعظة الناس فى المنام زيادة في العلم

01 أغسطس 2018 - 12:53 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني أعظ الناس موعظة عن القلوب ثم ذكرت الله ودعوت اللهم رد إلى روحي. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موعظة الناس تدل على زيادة العلم والارتقاء والرفعة لك، وسيكون لك أثر واضح فى الدعوة إلى الله، وتدعو الناس إلى الحق وسبيل الرشاد ويستجيب الناس لك، وهى أيضًا حصول خير وبركة وكون التذكرة عن القلوب فقد يدل ذلك على اهتمامك بالرقائق ومعالجة أمراض القلوب، ودعائك اللهم رد إلى روحى فذلك قربة إلى الله وزيادة فى ذكر الله لأن بلسمَ الروح ودواءَها وغذاءها ذِكرُ الله وقال تعالى: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) الرعد 28. وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ) رواه البخاري. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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