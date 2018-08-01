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الريال يجهز عرضًا ضخما لـ"صلاح"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

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عاد نادي ريال مدريد الإسباني للحديث مجددًا حول التعاقد مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك في إطار البحث عن البديل الأقوى لتعويض رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو الذي تعاقد مع يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد اللوس بلانكوس ليظهر اهتمامه مرة أخرى بـ"صلاح" لضمه خلال الصيف الحالي كبديل مناسب لرحيل الدون البرتغالي، في الوقت الذي دخل فيه هاري كين لاعب توتنهام دائرة اهتمام الفريق الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن ثنائي الدوري الإنجليزي تجاهلا مفاوضات ريال مدريد خلال الفترة الماضية، معلنين رغبتهم في البقاء بين صفوف أنديتهم هذا الموسم.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي أعلن بشكل رسمي عن تجديد تعاقد صلاح، بعقد جديد يمتد حتى صيف 2023، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدّمه مع "الريدز".

وقاد صلاح ليفرول للفوز بالمركز الثالث بالدوري الإنجليزي، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسر لقبه أمام ريال مدريد، فضلا عن تتويجه بلقبي هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب به الموسم الماضي، مسجلا 44 هدفا في 52 مباراة خاضها مع فريقه الإنجليزي.


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